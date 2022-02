Dodelijk ongeval op E313, verkeer over pechstrook

Diepenbeek Nood aan lente­schoon­maak? Zet deze garagever­koop in Diepenbeek dan maar in je agenda

Wie nu al staat te popelen om aan de grote lenteschoonmaak te beginnen, houdt best ook de garageverkoop in Diepenbeek in de gaten. De gemeente organiseert deze driemaal op 26 maart in Rooierheide, op 2 april in het centrum en op 9 april in Lutselus.

28 januari