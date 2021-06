Dodelijk ongeval in Hasselt: man (61) sterft na klap, vrouw (33) zwaargewond

Hasselt Hasselaren smeren zich voortaan gratis in op een warme zomerdag

24 juni Via drie palen waar gratis zonnecrème wordt verdeeld, wil de stad Hasselt mee de strijd aangaan tegen huidkanker. De zogenaamde ‘SMOTspots’ staan op de Grote Markt, het Evenementenplein en het domein Kiewit. “Huidkanker is een onderschat probleem. Met deze verdelers willen we de Hasselaar sensibiliseren”, aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).