Dit zijn de 48 ‘Erkende Frituristen’ uit Limburg

Sint-Truiden Mama’s Jasje komt Vlaamse feestdag vieren in Sint-Trui­den

Noteer maandag 11 juli alvast in je agenda want dan wordt het centrum van Aalst vanaf 18u omgetoverd tot een spetterend festivalterrein. Op het dorpsplein trakteren Jean et les Flamands, Mama’s Jasje en Aahja! iedereen op een fantastisch liveconcert. Foodtrucks, drankenstands en kinderanimatie maken er een onvergetelijke avond van voor jong en oud.

5 juli