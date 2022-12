Dit weekend schaatsen op natuurijs in Hasselt? “Enkel mogelijk als ijs 10cm dik is en die kans is eerder klein”

Het Agentschap Natuur en Bos duidt in Hasselt enkel de vijver op de abdijsite van Herkenrode aan als potentiële schaatsplek, maar er zijn nog enkele vijvers waar de schaatsen bij groen licht bovengehaald mogen worden. “Ook de vijver in het Kapermolenpark, in het Prinsenhof in Kuringen en in domein Kiewit zouden in principe schaatspistes kunnen worden", klinkt het.