Dit weekend beperkte rijrichtingen op kruispunt Grote Ring met Kempische Steenweg in Hasselt

Genk Zita (15) uit The Voice Kids schittert op Genk on Stage: “Zelfs Antwerpse fans zakten af naar Limburg voor haar eerste optreden”

117 bands en artiesten van alle maten, kleuren, genres en leeftijden geven dit weekend het beste van zichzelf op Genk on Stage. Maar de jongste die er op het podium mag klimmen, is de 15-jarige Zita Paulussen. Onder haar artiestennaam ZITA roerde ze vanmiddag haar publiek tot tranen toe om enkele minuten later het feest van haar leven te bouwen. “Dit was de eerste keer dat ik live voor zoveel mensen optrad", geeft de Genkse toe. “Maar het smaakt absoluut naar meer.”

25 juni