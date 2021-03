Directeur De Voorzorg Limburg aangehouden door onderzoeksrechter wegens corruptie: “Hij werkt goed mee en is strijdvaardig”

HasseltDe onderzoeksrechter heeft de aanhouding bevestigd van Tony Coonen, directeur bij De Voorzorg Limburg. Ook zijn rechterhand boekhouder Dirk M. moet naar de cel, net zoals Immomakelaar Daan M. en nog twee anderen. De vijf worden verdacht van corruptie of mededaderschap, maar ontkennen in alle talen.

De Hasseltse onderzoeksrechter had vandaag zijn handen vol aan het corruptiedossier rond De Voorzorg waar het parket dinsdag mee uitpakte. Directeur Tony Coonen, zijn collega boekhouder Dirk M. en secretaris A.G. worden verdacht van corruptie en witwassen. Dat deden ze in samenwerking met immomakelaar Daan M. van Immo Top Invest. De vier en nog een vijfde verdachte werden allemaal voorgeleid en aangehouden. “Ze verschijnen deze week nog voor de raadkamer", bevestigde het parket, die officieel niet over identiteiten spreekt.

De speurders menen wel dat de 55-jarige Coonen spilfiguur is. “Draaischijf in dit prille onderzoek is een 55-jarige Hasselaar die actief is in meerdere verenigingen en bedrijven”, klinkt het officieel.

De projectontwikkelaar voerde de laatste jaren tal van opdrachten uit voor De Voorzorg in de hele provincie. Eén daarvan is de totale verbouwing van het Hasseltse hoofdkantoor in het centrum van de stad. Immo Topinvest bouwt momenteel zelf ook een eigen gloednieuw hoofdkantoor in Hasselt-centrum op voormalige gronden van... De Voorzorg. Het gaat om miljoenendossiers.

Facturen

Het parket stelt zich nu vragen bij die aanbestedingen en verkoop van de laatste jaren. Volgens de speurders gaat het simpelweg om corruptie. Hoe? De Voorzorg doet een aanbesteding, waarna de projectontwikkelaar goochelt met te hoge facturen om het overschot uiteindelijk terug bij de ‘aanbesteder’ te doen belanden: niet bij De Voorzorg, maar bij Coonen en mogelijk ook anderen.

Jeroen Vandenberk is advocaat van Coonen en enkel kwijt dat zijn cliënt zijn volste medewerking verleent, en dat hij strijdvaardig is. Of hij de feiten ontkent of toegeeft wil hij niet gezegd hebben, maar het wijst er naar dat hij zijn onschuld wil bewijzen. Dat horen we ook bij de advocaat van makelaar Daan M. “Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking, maar ontkent elke aantijging”, zegt zijn advocaat Luk Delbrouck. “Natuurlijk werkte hij soms samen met De Voorzorg, maar steeds volgens de regels. Er zijn geen onregelmatigheden gebeurd."