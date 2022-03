Dieven stelen laptops in Hasselt

Sacha Massot en Daan Moens kiezen voor nieuwe uitdaging bij Basket Tongeren

Als speler kan Sacha Massot terugblikken op een schitterende carrière als power forward. Zijn loopbaan als coach ging snel in stijgende lijn. Eerst assistent-coach van Thibaut Petit bij Luik. Na het ontslag van Petit nam hij het roer over. Twee jaar T1 van Luik en in 2020 toen Brian Lynch stopte als coach van Limburg United kreeg hij de kans met een stap hogerop. Dit seizoen kreeg hij en United te kampen met pech en na een teleurstellende competitiestart werd hij opgevolgd door zijn assistent Raymond Westphalen. Het was lange tijd stil, maar volgend seizoen keert Sacha Massot terug naar zijn roots en wordt T1 in TDM2 bij Basket Tongeren. De eerste toptransfer is ook reeds binnen met de komst van Daan Moens, die overkomt van Melsele-Beveren uit TDM1.

9 maart