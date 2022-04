Dierenartspraktijk 276 in Hasselt verwelkomt eerste patiënt uit Oekraïne

Hasselt Internatio­na­le fashion retailer ‘Wam Denim’ komt naar Hasselt

‘Wam Denim’, de herenwinkelketen die in Antwerpen, Turnhout, Duitsland en vooral in Nederland te vinden is, komt binnenkort naar Hasselt. Dat bevestigt de winkelketen zelf. Wanneer de winkel er precies zal komen, is nog niet zeker. Wél zal dit in het voormalige pand van boetiek ‘Armani Exchange’ in de Demerstraat zijn. Dat verneemt onze redactie uit goede bron.

31 maart