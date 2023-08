“Die bivakmutsen zijn maar om te spelen”: inbrekersbende riskeert tot dertig maanden cel

BURENRU­ZIES. Taxushaag van 184.000 euro werd vernield door buurman: “En we mogen hem niet eens herstellen”

Compostafval op hun perceel gooien, onkruidverdelger in hun richting spuiten en opzettelijk hun geliefde taxushaag aantasten: het gedrag van hun overbuur ging voor een koppel uit Heusden-Zolder te ver. En dus trok het echtpaar naar de Hasseltse strafrechter om een schadevergoeding te eisen. Eentje van 184.808,46 euro om precies te zijn. De rechter veroordeelde hun overbuur tot een voorwaardelijke celstraf, maar op de schadevergoeding bleef het wachten op het oordeel van een gerechtsdeskundige. Heeft die intussen de schade kunnen opmeten? En is de rust eindelijk teruggekeerd in Heusden-Zolder?