Dertiger krijgt 5 jaar cel voor verkrachting 15-jarig meisje

HasseltDe Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 38-jarige man uit Leopoldsburg wegens aanranding en verkrachting van een vijftienjarig meisje veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar. Hij had haar verkracht en haar bij de hals genomen, want bij het meisje waren wurgsporen teruggevonden. De feiten speelden zich op 13 augustus 2021 af in Leopoldsburg.

Toen ze in het appartement bij de beklaagde zat, stuurde ze sms-berichten waarin ze vertelde dat ze bang was en om hulp vroeg. Ze zei dat hij haar in de auto had getrokken. De man erkende dat er tussen beiden seks was geweest, maar hij bleef erbij dat zij het initiatief had genomen. “Absoluut niets wijst erop dat een vijftienjarig meisje seks wilde hebben met een 23 jaar oudere man,” oordeelde de rechtbank.

Het meisje van vijftien had op 13 augustus 2021 na een onenigheid tijdens een shoppingtrip in Hasselt besloten naar een vriend in Leopoldsburg te gaan, maar die vriend bleek niet thuis. Ze zette zich in een bushokje in Leopoldsburg, waar de beklaagde halt hield. Hij deed haar het voorstel om haar een lift te geven. Onder het mom haar thuis af te zetten, nam hij haar mee naar zijn appartement, waar hij zich aan haar vergreep. Hij douchte zich eerst en gaf haar dan iets te drinken. In het glas fruitsap zaten GHB en alcohol.

De rechtbank hield voor de straftoemeting rekening met het gemanipuleerde fruitsap. Met de cocktail had hij haar gedrag proberen te beïnvloeden. Terwijl de dertiger even afgeleid was, slaagde ze erin weg te vluchten, maar de man zette de achtervolging in en sprong zelfs uit een venster. Er ontstond in een café een schermutseling, waar de politie werd bijgeroepen. De agenten konden de man in de boeien slaan. Na haar vlucht uit het appartement kon de politie ook haar emotionele en hysterische toestand in het café vaststellen. Aan de moeder en het slachtoffer is een schadevergoeding van 9.500 euro toegewezen.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.