Demir pompt 5 miljoen euro in Abdij van Herkenrode: “We willen toeristen uit heel Vlaanderen en het buitenland strikken”

HasseltVlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent 5 miljoen euro toe aan Herita vzw, die van de Hasseltse Abdij van Herkenrode een florerende toeristische bestemming wil maken. Staan onder meer op de verlanglijst: een centraal onthaal in het historische poortgebouw, een parcours voor de bezoekers én overnachtingsmogelijkheden.

Sinds begin dit jaar is Toerisme Vlaanderen de eigenaar van Hasseltse abdij. De voorbije maanden hebben Vlaams minister Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen met de stad Hasselt, maar ook met bewoners, bezoekers, Herita en alle exploitanten, huurders en vrijwilligersorganisaties geschreven aan een nieuwe toekomstvisie voor de abdijsite. Daarbij staat de ‘Reizen naar Morgen’-filosofie van Toerisme Vlaanderen voorop.

Het toekomstplan vertrekt vanuit de unieke ziel en rijke geschiedenis van de abdij. “De Abdij van Herkenrode is meer dan 800 jaar oud, maar afgelopen decennia kende ze een lange geschiedenis van overnames, restauraties en herbestemmingen”, vertelt minister Demir.

Jeugd

“Met de nieuwe toekomstplannen stomen we de Abdij definitief klaar voor de toekomst. Met de 5 miljoen euro aan financiële steun zetten we de Abdij al vanaf 2023 op de kaart als een oord van natuur, cultuur en erfgoed. We betrekken ook de jeugd bij de toekomstplannen. Zo zal de Abdij ook een waardevolle betekenis hebben voor de volgende generaties.”

Herita vzw krijgt vanaf 2023 de site in erfpacht van Toerisme Vlaanderen en zal de toekomstplannen in de praktijk brengen. Zo komt er een centraal gelegen onthaal in het historische poortgebouw. Daarnaast staan er ook allerlei andere zaken op het programma, zoals een publieksparcours, mogelijkheden voor verblijfstoerisme, de eerste fase van de restauratie, en de herwaardering van de Infirmerie en het Abdissenkwartier.

Kajakken op Demer

De abdij zal een ontmoetings- en verblijfsplek worden waar je het verleden zal kunnen voelen en de weidse natuur kan beleven, met de mogelijkheden om te wandelen, fietsen en kajakken op de Demer. Zo moet Herkenrode aantrekkelijk en uniek genoeg zijn voor bezoekers uit heel Vlaanderen en het buitenland om de reis te maken.

Met het toekomsttraject wil Toerisme Vlaanderen ook iedereen die in Vlaanderen voor religieus erfgoed verantwoordelijk is, inspireren en ertoe aanzetten om na te denken over de toekomst van religieus erfgoed.

