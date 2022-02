“De nieuwe generatie moslims is open minded. Hopelijk is ons verhaal straks niet meer speciaal”: Turks-Marokkaans homokoppel Halil (40) en Moefa (50) viert de liefde

We staan nog geen minuut binnen in het huis van Halil en Moefa in Heusden-Zolder wanneer boxer Naya ons vrolijk gedag komt zeggen. “We zijn zelf nog maar net thuis van het werk (Moefa is chef-kok en Halil heeft in Hasselt zijn kapperszaak ‘Tops’, red.) en dan wil Naya altijd heel graag bij ons én bij het bezoek zijn”, lacht het duo. Wie het meesterbrein achter hun prachtige interieur is, willen we even weten zodra Naya haar begroeting gehad heeft. “Halil! Wat dat betreft is hij een genie”, knipoogt Moefa, terwijl zijn wederhelft het complimentje fluks wegwuift. “Maar ja, naast de natuur hou ik inderdaad enorm van een mooi interieur”, toont hij enthousiast. “In onze woonkamer hangt bijvoorbeeld een schilderij dat we ‘De Roddelaar’ noemen. Zeer toepasselijk, want als kapper weet ik alles. (lacht) Maar nu Naya ook bij ons is, is het plaatje echt compleet.”