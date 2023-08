“De impact is voelbaar in de hele provincie”: Limburgse buschauffeurs staken na nieuwe gevallen van agressie

Donderdagochtend hebben verschillende Limburgse buschauffeurs van De Lijn het werk neergelegd nadat er woensdagavond in enkele uren tijd twee nieuwe gevallen van agressie plaatsvonden in Hasselt en Peer. Eén van de chauffeurs is tijdelijk werkonbekwaam. “Dit is een maatschappelijk probleem”, reageert woordvoerder van De Lijn, Marco Demerling.

“De staking is momenteel nog aan de gang en zal nog de hele dag duren”, begint woordvoerder Marco Demerling te vertellen. Deze staking gebeurde na aanleiding van twee agressiegevallen die woensdagavond plaatsvonden op lijn 48 in Peer en op lijn 20a in Hasselt. “Het ging zowel over verbale als fysieke agressie, en dan vooral over duw-en trekwerk”, gaat Demerling verder. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig nog onduidelijk, al blijkt één van de buschauffeurs wel tijdelijk werkonbekwaam te zijn. “Zij was natuurlijk danig onder de indruk. Vooral op psychisch vlak doet dat iets met een mens. Zij heeft geen zware verwondingen overgehouden aan het voorval, maar mentaal is dat zwaar.”

Beide chauffeurs werkte voor een onderaanneming van De Lijn en heel wat collega’s uit de stelplaatsen van Hasselt, Tessenderlo, Maaseik en Hamont besloten vanmorgen niet uit te rijden als protest. “De impact van deze staking is voelbaar in de hele provincie. Dit is een maatschappelijk fenomeen van toenemende agressie op het openbaar vervoer, maar ook in andere sectoren heeft agressie helaas toegenomen. Wij veroordelen dat natuurlijk want elk geval is er één te veel”, klinkt het vanuit De Lijn.

Bodycams

“Minister Peeters, minister Verlinden en minister Quickenborne hebben eerder deze zomer samengezeten om juist die problematiek tegen agressie tegen chauffeurs van De Lijn aan te pakken en zij hebben daar ook over een actieplan beslist.” Daarbij werd besloten om meer controleurs aan te werven, maar werd ook het gebruik van bodycams overwogen. “Zoals dat bij de politie gedaan wordt”, gaat de woordvoerder van De Lijn verder. “Dat mag op dit moment wettelijk nog niet, maar dat is wel een van de punten in het actieplan om te kijken of er een mogelijkheid kan komen om dat ook voor chauffeurs of controleurs in te voeren. Er wordt wel degelijk actie ondernomen om de veiligheid van onze chauffeurs te verhogen”, verzekert Marco Demerling.

Wie later vandaag nog gebruik wilt maken van De Lijn, plant best zijn reis via de routeplanner: “We hebben de ritten die niet gereden worden ook geschrapt. Als reizigers hun route plannen, vinden ze dus enkel ritten die ook daadwerkelijk gereden worden.” Vrijdagochtend zou het werk weer hervat worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.