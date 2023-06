Daders van home-invasions bij bejaarden riskeren zware straffen: “Dit is een vreselijk laffe daad”

“Zo’n overdreven geweld heb ik in heel mijn carrière nog niet meegemaakt.” Vijf beklaagden stonden vrijdagmiddag in de Hasseltse rechtbank terecht nadat ze in de zomer van vorig jaar meerdere homejackings en inbraken hadden gepleegd. Hockeysticks, een biljartkeu of een schroevendraaier: ze werden allemaal gebruikt om de oudere slachtoffers angst aan te jagen. De openbare aanklager was bijzonder streng in zijn vordering.