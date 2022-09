Daar hoor je PXL op de radio... Hogeschool pakt uit met eigen zender: “Cruciaal om nog meer praktijkervaring op te doen”

Voetbal eerste nationale Niels Verburgh (Patro Eisden) speelt zaterdag tegen zijn ex-ploeg: “We willen positieve curve doortrek­ken tegen Knokke”

Na twee opeenvolgende overwinningen tegen Jong OHL en Wezet, neemt Patro Eisden het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Knokke. Voor Patro’s aanwinst Niels Verburgh is het een weerzien met zijn ex-ploeg. Toch is deze wedstrijd voor Niels Verburgh een wedstrijd als een ander. “Thuis wordt er wel over gesproken en ik ken er nog heel wat mensen, maar het belangrijkste is dat Patro zaterdag de drie punten thuis houdt”, zegt de 24-jarige Niels Verburgh.

