Daan (15) is wellicht jongste piloot van het land: “Eerst zenuwslopend, maar nu geniet ik van het uitzicht”

Hasselt Hasselt in 1900 en vandaag, een enorm verschil: wij gingen 'flaneren door Hasselt' met de Erfgoedapp

12 september “Hasselt is de laatste 20 jaar nogal veranderd”, klinkt het vaak als we aan Quartier Bleu, de Grenslandhallen of de IKEA-site denken. Maar eigenlijk is dat niéts vergeleken met de prentpostkaarten uit 1900. Op Erfgoeddag pakken Bibliotheek Hasselt Limburg en de dienst Erfgoed uit met ‘Flaneren in Hasselt’, een wandeling door de stad die je aflegt via de Erfgoedapp. Wij flaneerden langs een aantal gekende plekken en onze monden vielen geregeld open.