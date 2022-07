Culinair wereldfeest ‘Amuse’ keert op 18 september terug naar Domein Kiewit

Diepenbeek Ontdek De Wijers deze zomer op een speelse manier met Robbie Roerdomp

Gezinnen die het unieke waterlandschap van De Wijers in Limburg willen ontdekken, kunnen dat deze zomer op een speelse manier doen. Zo neemt Robbie Roerdomp kinderen van 6 tot 12 jaar mee op stap langs de mooiste plekjes in het land van 1001 vijvers via een interactief doeboekje.

12 juli