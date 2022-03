Controles op overlastplaatsen leidt tot kleine drugsvangst

Hasselt Hasseltse Grote Markt krijgt deze maand twee nieuwe zilverlin­des

Nog eind deze maand komen er op de Grote Markt in Hasselt twee nieuwe zilverlindes. Die komen in de plaats van de vorige bomen, nadat de infiltratiecapaciteit van de ondergrond in de betonnen boombakken achteraf gezien niet voldoende bleek en deze bomen afstierven. De stad voerde intussen de nodige tests uit om dit probleem niet opnieuw aan de hand te hebben.

