Consternatie in zaak-Sanda Dia: advocaat van Reuzegommer wraakt voorzitter

Consternatie aan het Hasseltse gerechtsgebouw waar vandaag de zaak-Reuzegom voor de raadkamer is verschenen. Eén advocaat heeft immers de wraking gevraagd van de voorzitter, waardoor de zaak weer vertraging oploopt. De advocaten verlieten vervolgens het gerechtsgebouw en reageerden één voor één bijzonder ontgoocheld. “Onaanvaardbaar”, klinkt het massaal. De zitting was na minder dan een halfuur afgelopen.

Meester Sven Mary, die de familie van Sanda Dia vertegenwoordigt, reageert bijzonder ontgoocheld. “Iedereen moet doen wat hij acht te moeten doen. Dit is echter een gebrek aan respect ten aanzien van het leed van mijn cliënten. Gaat het opnieuw om een vertragingsmanoeuvre? Ik heb het gevoel dat alles al heel de tijd draait om het kopen van tijd. Er is vandaag geen woord gezegd geweest in de raadkamer. Vrijdag nog werden alle advocaten gebeld om te zeggen dat de zaak vandaag minstens zou worden aangevat. Mogelijk is dat de reden voor de wraking, men spreekt van vooringenomenheid. Ik stel alleen maar vast dat er sinds de dood van Sanda nog geen stap is gezet. Dit is zo pijnlijk!”

De familie van Dia was aanwezig in het gerechtsgebouw en leek onder de indruk van de gebeurtenissen. Vader Papis en zijn partner Mak tekenden present, ook Sanda’s broer Seydou en zijn vrouw Marie kwamen ter plaatse. Ze reageerden zelf niet verder op de verklaringen van hun advocaat.

25 advocaten

Het was advocaat Anthony Godefroid, die optreedt voor Gaia, die als eerste meedeelde dat de wraking was gevraagd. Op dat moment waren alle betrokkenen niet meer dan een halfuur binnen geweest. “Dit is werkelijk schandalig. 25 advocaten uit het hele land komen vandaag naar hier voor niets. Het is onbehoorlijk wat er gebeurd is en ik weet niet eens waarom.”

Joris Van Cauter

Aanvankelijk werd gezegd dat advocaat Walter Damen de wraking had gevraagd, maar die ontkende dat met klem. Het zou om Joris Van Cauter gaan. Over de precieze inhoud van zijn vraag tot wraking is nog geen duidelijkheid. Volgens de personen aanwezig zou het gaan om een telefoontje dat vrijdag werd gedaan naar alle advocaten. Daarin zou gezegd zijn dat de zaak vandaag met zekerheid behandeld zou worden, wat een te snelle veronderstelling zou zijn.

Tijd kopen?

Vanaf het moment dat een wraking wordt gevraagd, ligt het dossier per definitie stil. Volgens Mary zal op 28 juni meer duidelijkheid komen. “Ik denk dat - gezien de zomervakantie - pas in september duidelijk wordt wie doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Hoe dan ook: de gerechtigheid zal er komen! Hoeveel tijd men ook wil winnen... Maar mijn cliënten zijn uitgeput. Het enige wat ik wil is een beetje respect. Van welopgevoede mensen is dat toch het minste dat je mag verwachten.”