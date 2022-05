Clouseau brengt zet met grootste meezingers Trixxo Arena in vuur en vlam tijdens ‘I love the 90's - the party’

HasseltAfgelopen zaterdagavond vond in de Trixxo Arena in Hasselt ‘I love the 90's’ plaats. Blikvanger Clouseau bracht met meezingers als ‘Domino’, ‘Nobelprijs’ en ‘Swentibold’ de mania van weleer weer tot leven. Ook 2Fabiola, DJ Ward, surprise-artieste Isabelle A en 2 Unlimited zorgden voor de nodige hoogtepunten.

Op het moment dat Jérémie Makiese ons land vertegenwoordigde in de finale van het Eurovisiesongfestival, stonden naar goede gewoonte opnieuw duizenden muziekliefhebbers in Trixxo Arena Hasselt te dansen op ‘I love the 90’s – The party’. Het gevarieerde publiek bestond opnieuw uit een mix van mensen die de jaren negentig actief hebben meegemaakt, maar ook partygangers die in die jaren of later geboren werden.

“De muziek en de tijdsgeest van de jaren negentig blijven populair en wegen op ons huidige leven”, zegt Kris Bloemen namens organisator Night Nation. “Er staan voortdurend liedjes in de hitparade die beïnvloed werden door de muziek van de jaren negentig. Door het tijdloze karakter hebben we een unieke, gezonde mix van mensen die het destijds hebben meegemaakt. Dankzij YouTube en TikTok is er ook een continu instroom van jongeren die dit feestje niet willen missen.”

Thuiswedstrijd voor Pat Krimson

Voor Pat Krimson was dit haast een thuiswedstrijd: “Het is weer een groot jaar, waar we postcorona volop van genieten. Ik ben blij dat we eindelijk weer zonder limieten kunnen feesten. Vanavond op ‘I love the 90’s en op 1 juli zijn we ook van de partij op De Foute Party in het Antwerpse Sportpaleis. Samen met de vele andere optredens, zijn dat zaken waar we enorm naar uitkijken en ons zelf ook geweldig mee amuseren”.”

Na edities in oktober (2021) en mei 2022, vindt ‘I love the 90’s’ volgend jaar, op dezelfde locatie, weer plaats in april. De exacte datum en line-up worden door organisator Night Nation binnenkort bekendgemaakt.