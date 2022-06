Cipier zwaargewond na kopstoot in Hasseltse gevangenis: “Er worden vaker agressievere gevallen naar ons overgebracht”

HasseltIn de Hasseltse gevangenis is zaterdagmorgen een gedetineerde door het lint gegaan toen hij naar de douche begeleid werd. Een cipier kreeg een kopstoot en moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Ook andere cipiers zijn lichtgewond. “Door onze moderne accommodatie én onze aanpak krijgen we vaker agressievere gevallen uit andere Belgische gevangenissen binnen”, stelt directeur Paul Dauwe.

Het was tijdens de ochtendshift dat de gedetineerde in de Hasseltse gevangenis om onbekende reden hard uithaalde naar een van de cipiers. Volgens directeur Paul Dauwe was er aanvankelijk nochtans weinig aan de hand. “Zoals altijd gingen de drie cipiers de bewuste man halen op zijn afdeling om hem te begeleiden naar de douche", zegt directeur Dauwe.

“Ik heb de betrokkenen gesproken, en er is geen sprake van een aanleiding. Om onbekende reden haalde de man plots uit en gaf hij een zware kopstoot aan de cipier. Hij liep daarbij serieuze verwondingen op in het aangezicht.” Zo gaat het onder meer over losse tanden en een gebroken neus. De gedetineerde die door het lint ging, zou ook met een psychiatrisch verleden kampen en heeft een reputatie van agressief te zijn.

40 jaar ervaring

“Ook tijdens het overmeesteren geraakten andere cipiers lichtgewond. Het is aangrijpend voor iedereen dat dit gebeurt, en we leven vooral mee met het slachtoffer”, gaat directeur Paul Dauwe verder. “Het gaat om iemand met 40 jaar ervaring. De mensen in de Hasseltse gevangenis doen net uitermate hun best, en we krijgen veel respect terug van gevangenen. Maar we krijgen ook vaker agressievere gevallen vanuit andere Belgische gevangenissen overgebracht. Net door onze aanpak, maar ook door de moderne accommodatie met betere beveiliging.”

Overplaatsing

Dat dit dan toch gebeurt, is niet te vermijden, maar het komt hard aan in de Hasseltse gevangenis . “De man in kwestie zal zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een andere gevangenis, zodat ons personeel terug de nodige rust kan ervaren. We evalueren dit verder.”

