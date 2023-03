Carnaval, bloesem en meebrullen op schlagers: dit zijn onze Limburgse weekendtips

“Verkeers­agres­sie is een ernstig probleem”: bestuurder riskeert 6 maanden cel nadat hij automobi­list in het gezicht slaagt

“Ik word ook vaak de pas afgesneden, maar ik heb nog nooit iemand op zijn geslagen”, klonk het vanmorgen bij de Hasseltse strafrechter. Een beklaagde moest vandaag voor de rechtbank verscheiden nadat hij een andere bestuurder in het verkeer hardhandig had aangepakt: Twee breuken in het gezicht en drie tanden kwijt. “We moeten als maatschappij een duidelijk signaal geven dat verkeersagressie zinloos is.”