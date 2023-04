Cafébaas riskeert gevangenisstraf van 12 maanden voor het betasten van Chiro-leden

Bestuurder raakt lichtge­wond nadat auto overkop gaat

Op de N80 in Alken is vrijdagochtend een bestuurder lichtgewond geraakt nadat deze de controle over het stuur verloor. Daardoor begon het voertuig te slippen, reed de bestuurder tegen een verkeersbord en boom en ging de auto overkop. Dat meldt de lokale politie.