Café Beauté trakteert in de herfstvakantie op pannenkoeken en make-upsessies

Hasselt Vlaams minister Weyts creëert 25 extra plaatsen in buitenge­woon onderwijs De Berk in Hasselt

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo'n 295.500 euro in Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Berk in Hasselt. Daarmee creëert hij 25 extra plaatsen. “De Berk levert bijzonder goed werk op vlak van buitengewoon onderwijs. We zijn blij dat onze minister de uitbreiding van de school ondersteunt”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

27 oktober