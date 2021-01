Buur belt politie omdat klasgenootjes Vinz verwelkomen na strijd tegen kanker. Ouders reageren: “We zijn niet kwaad”

Hasselt/Sint-Truiden Eerste 7.000 vaccins voor Limburgse woonzorg­cen­tra toegekomen in Jessa Ziekenhuis

5 januari De eerste lading Pfizer-vaccins voor Limburg is dinsdagmiddag onder politiebegeleiding in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis aangekomen. De 7.000 vaccins werden eerst 75 graden onder nul opgeslagen in de speciale diepvriezer, om in de namiddag zo’n 190 vaccins te ontdooien en te controleren. “Deze lading gaat komende donderdag naar de bewoners van WZC Triamant Haspengouw in Sint-Truiden, dat het eerste spuitje in Limburg zal krijgen”, zegt Elke De Troy, hoofdapotheker van Jessa.