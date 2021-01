Buur belt politie omdat klasgenootjes Vinz verwelkomen na strijd tegen kanker: “Is dit het nieuwe normaal?”

Hasselt Takeaway in porselein en hout? In Hasselt kan het: “Mensen zijn al die plastic potjes beu”

27 december Chef Ramis Pirigam (39) van Butcher Grill&Bar in Hasselt is nooit verlegen om een ‘specialleke’. De restauranthouder was ruim een jaar geleden de eerste in België die een steak bedekt met echt bladgoud serveerde. Nu wil hij opnieuw een nieuwigheid lanceren. “Ik zie heel veel restaurants werken met van die klassieke ‘bakjes’ waarin het eten wordt gedaan. Volgens mij mag het wel wat meer zijn.”