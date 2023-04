Bromfietsster (24) raakt gewond bij aanrijding in Hasselt

Politie LRH contro­leert op zwaar vervoer: 3.500 euro aan boetes

Vandaag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een controleactie gericht op zwaar vervoer en vervoer van gevaarlijke goederen over de weg op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. In totaal werden 8 vrachtwagens gecontroleerd waarvan er 6 niet in orde waren.