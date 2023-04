Brand slaat uit in bedrijfshal in Hasselt

Jerome (32) redt kleinste cinema van Limburg: “Van knusse relaxstoe­len tot een ‘movie cave’... Alles om die typische charme te behouden”

Cinema Cameo, de kleine, gezellige filmzaal in het hart van Sint-Truiden, is gered. Begin dit jaar kondigde eigenaar Trudo Carlier de sluiting van de laatste cinema in de stad nog aan. Even leek het doek definitief te vallen, tot ondernemer Jerome Fontaine (32) op het project stootte. “De komende maanden gaan we hard werken om Cameo klaar te maken voor de toekomst.” Jerome vertelt ons hoe hij dat wil aanpakken en hoe ook u als filmfan een handje kan helpen.