Issa probeert al twee jaar tevergeefs haar kinderen te zien na ontvoering door haar ex-man: “Binnenkort komt hij vrij, de tijd dringt”

Hasselt Muzieko­droom in Hasselt gaat in 'sluimers­tand', personeel krijgt ontslag: “Knaldrang na corona blijkt minder groot te zijn”

De Muziekodroom in Hasselt gaat vanaf 2023 in ‘sluimermodus’ en bekijkt in welke vorm het kan blijven bestaan. De financiële steun vanuit de overheid werd eerder al geschrapt, maar de vzw blijkt niet zelfbedruipend genoeg om gezond te blijven. Zes personeelsleden verliezen hun job. “Bij fuiven die we voor corona uitverkochten, zagen we nu amper 60 procent aanwezigen", zegt coördinator Bernd Vanderheyden.

17:44