Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Mehdi Bounou en Patro Eisden klaar voor de eindspurt: "Nog vier finales te gaan!"

Met nog vier wedstrijden te gaan, is de spanning te snijden in de top van eerste nationale. Zes teams binnen een marge van zes punten strijden de komende weken voor vier plaatsen in de eindronde met het oog op een promotie naar 1B. Patro Eisden is er daar één van. De Limburgse club kreeg afgelopen dinsdag alvast een positief licentieadvies voor 1B. Buiten Patro dienden ook Dender en Luik een aanvraag in. Patro-aanvaller Mehdi Bounou wil zo snel mogelijk zekerheid over deelname aan de eindronde. “Na de zege tegen La Louvière gaan we ook zondag tegen Francs Borains voor puntenwinst”, klinkt hij strijdvaardig.

7 april