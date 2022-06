Bouwgrond ter waarde van 650.000 euro kopen in bitcoins? Het kan voor het eerst in Hasselt

“Het unieke perceel in Hasselt, gelegen tussen Bokrijk en het Albertkanaal, is nog één van de weinige beschikbare percelen met zoveel voordelen”, vertelt Benny Ceyssens, zaakvoerder van Immo-Wereld. “Het perceel kijkt uit op een bos en weide en beschikt over een diepte van ongeveer 150 meter en een straatbreedte van 24 meter. Het is dé perfecte locatie voor een luxueuze woning met een groen karakter. Daarbovenop heb je zowel links als rechts geen inkijk van je buren. Rust, natuur en privacy vind je dus hier. De prijs? Ook die valt goed mee, want in Hasselt wordt er grond verkocht voor 250 euro per vierkante meter. Voor deze bouwgrond is dat ‘slechts’ 183 euro per vierkante meter.”