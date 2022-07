Botsing tussen bromfiets en fietser op Hasseltse Turfstekersstraat

Herk-de-Stad Eerbetoon voor Ignace (23) op oldtimer­tref­fen in Herk-de-Stad: “Witte lintjes aan auto zijn voor hem”

In Herk-de-Stad vindt vandaag de vijftiende editie van de oldtimertreffen plaats. Er werd stilgestaan bij het overlijden van Ignace Luyten wiens familie mee in de organisatie zit. De jonge twintiger verongelukte in mei. “De witte linten aan de wagens zijn voor hem”, klinkt het.

10 juli