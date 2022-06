Borstcentrum Jessa Ziekenhuis behaalt ‘Michelinster’ van de medische wereld: “Het percentage patiënten dat na vijf jaar nog in leven is, blijkt beter dan gemiddeld”

Vorige week kreeg het dan, als achtste ziekenhuis in ons land, de officiële EUSOMA-certificatie in handen. “Daarmee hebben we de bevestiging dat ons borstcentrum beantwoordt aan de strenge Europese eisen om in een multidisciplinaire omgeving hoogstaande kwaliteitszorg aan te bieden. Een sprekend voorbeeld: volgens de meest recente cijfers is 86,5 procent van onze patiënten met borstkanker vijf jaar na hun diagnose nog in leven. Dat is 27 procent beter dan gemiddeld. Verder hanteren we extreem korte wachttijden, want in onzekerheid wachten op mogelijk slecht nieuws is bijzonder stresserend. Het lukt ons nagenoeg altijd om de patiënt binnen de 24 uur na haar onderzoek de diagnose te geven”, aldus dr. Guy Orye.