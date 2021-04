Boekhouder De Voorzorg Hasselt weer opgepakt: “Uit onderzoek blijkt dat het om miljoenen gaat”

HasseltHet Limburgse parket heeft na weken onderzoek in het corruptieschandaal rond De Voorzorg in Hasselt kunnen achterhalen dat er mogelijke miljoenen euro’s gefraudeerd werd. De boekhouder die eerder werd vrijgelaten is daardoor weer aangehouden.