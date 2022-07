Bisdom Hasselt schenkt hygiënische producten aan kwetsbare personen die zich laten testen op Wereld Hepatitis Dag

“Een snelle diagnose van Hepatitis C cruciaal om onomkeerbare leverschade te voorkomen”, zegt de Hasseltse Melissa Spina, verpleegkundige bij zorGGroep Zin. Tegen Hepatitis A en B, twee andere vormen van de infectie, is wel al een vaccin beschikbaar. “Als we tijdig mensen die behoren tot een risicogroep kunnen testen en hen indien nodig kunnen behandelen, is er geen enkel probleem”, gaat Spina verder. “Hepatitis C kan met de huidige antivirale geneesmiddelen vlot genezen. Daarom zullen we op verscheidene plekken in Limburg gratis sneltests uitvoeren bij kwetsbare personen die vaak sociaal uitgesloten worden in de samenleving”, zegt Melissa Spina.