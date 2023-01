Bijleren over duurzaamheid? Hasselt zorgt ervoor met gloednieuwe magazine, beurs én 'klimaattafels’

HasseltGoed nieuws voor klimaatbewuste Hasselaren, want zij mogen deze maand een klimaatmagazine in hun bus verwachten. Daarbovenop komt er op 12 februari een beurs rond duurzaam wonen en start de stad op 28 februari met ‘klimaattafels’. “Veel Hasselaren gaan op een vernieuwende wijze om met de duurzame omslag. Leerrijk, dus brengen we hen, organisaties én bedrijven voortaan rond de tafel”, aldus bevoegde schepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+).

“Als stad komen we steeds dichter bij ons doel van 40 procent CO2-reductie tegen 2030. Hiervoor kregen we vorig jaar nog een prestigieuze Europese prijs, maar ook onze inwoners doen op heel wat manieren mee. Om dat allemaal zichtbaarder te maken en nog meer Hasselaren in die duurzame omslag te ondersteunen, bundelen we al die acties in een nieuw magazine”, zegt Nele Kelchtermans, schepen voor Klimaat.

Dat nieuwe magazine krijgt de titel van ‘De Duurzame Hasselaar’ en zal elk jaar in februari mee met ‘De Nieuwe Hasselaar’ in de brievenbus vallen. “Denk aan praktische informatie over hoe de renovatiebegeleider van je stad je helemaal ontzorgt wanneer je iets wil doen aan je hoge energieverbruik, maar ook aan inspirerende verhalen van Hasselaren over hoe zij elke dag met kleine ingrepen een groot verschil maken voor onze stad.”

Bewoners praten mee

Hasselaren die meteen aan de slag willen, kunnen daarbovenop op 12 februari in ‘t Scheep terecht voor de beurs ‘Thermostaat’. Die leert je over hoe je nog duurzamer kan wonen en verbouwen. “Verder organiseren we voortaan vier keer per jaar ‘klimaattafels’”, vertellen schepen Nele Kelchtermans en burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De eerste gaat door op 28 februari en daarbij brengen we burgers, organisaties en bedrijven samen rond de tafel. Zo kunnen we projecten en ideeën delen, maar ook meteen feedback krijgen op onze eigen plannen. Dat laat ons toe acties bij te sturen waar nodig, maar ook om nieuwe initiatieven op de rails te krijgen.”

Voor meer info kan je terecht op www.hasselt.be/duurzamestad.