Hasselt baadt dit weekend in Pukkelpop-sfeer tijdens PKP DWNTWN: Van gratis optredens tot zeefdruk­ken maken én VIP-tic­kets voor Billie Eilish

Op het échte Pukkelpop is het nog even wachten, maar op zaterdag 5 en zondag 6 juli kunnen liefhebbers de festivalsfeer wel al opsnuiven in de Hasseltse binnenstad tijdens PKP DWNTWN. Op de affiche staan enkele straffe artiesten en dj’s en heel wat fijne activiteiten voor een weekend vol feest.