Bewolkt en gestage regenval in Hasselt vandaag

‘Hockey­stick­ben­de’ krijgt celstraf­fen tot 12 jaar nadat leden bejaarde slachtof­fers te lijf gaan: “Scheelde niet veel of we stonden voor assisen”

Gevangenisstraffen tussen zes en twaalf jaar. Dat is wat vijf inbrekers maandagochtend te horen kregen in de correctionele rechtbank van Hasselt. De mannen, deel van de zogenaamde ‘Hockeystickbende’ werden veroordeeld nadat ze in augustus en september van vorig jaar een resem aan inbraken hadden gepleegd en de bewoners — in de meeste gevallen bejaarden — hardhandig te lijf waren gegaan met hockeysticks, een biljartkeu en een schroevendraaier: “Ik heb in mijn carrière al veel gezien, maar dit?”