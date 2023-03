Bestuurder (27) van e-step raakt gewond in Hasselt

Drie Genkse moskeeën vragen officiële erkenning aan: “Na 20 jaar hebben ze een heel goed contact met de buurt”

De Genkse moskeeën Imam-i-Gazali in Winterslag, El Houda in Zwartberg en Al Farah Attouba in Sledderlo hebben een erkenningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Stad Genk geeft hiervoor een positief advies. “Er is een constructieve samenwerking”, zegt schepen Anniek Nagels. Als de overheid volgt, heeft Genk op termijn acht erkende moskeeën.