Bestrijd menstruatie-armoede met naald en draad tijdens Café Menstrué in Hasselt

“Uit een rapport uit 2020 van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12 procent van de meisjes tussen 12 en 25 jaar wel eens te weinig geld heeft om hygiëneproducten te kopen. In deze situatie spreken we van menstruatie-armoede en daar blijven we ons bij Rebelle en samen met Vrijzinnig Limburg tegen inzetten. Zo zamelen we nog steeds menstruatiematerialen in voor dames in kansarmoede die hier nood aan hebben. Voor de verdeling van deze producten aan armoedeorganisaties - mede mogelijk dankzij Provinciale School De Wissel en Depot Margo - slaan we de handen ook in Limburg in elkaar en gaan we opbergzakjes voor maandverband en tampons naaien”, zo klinkt het bij Rebelle vzw.