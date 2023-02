Besparen op energiefactuur? Sociaal energieloket trekt vanaf maart met tips naar Hasseltse wijken

Het sociaal energieloket trekt vanaf maart de Hasseltse wijken in. Inwoners van Ter Hilst en Kuringen kunnen in het wijkpunt terecht met al hun vragen over energie en indien nodig meteen een afspraak maken met het loket voor verder advies. “Want hoewel de elektriciteitsprijzen gedaald zijn, willen we onze inwoners wapenen voor toekomstige crisissen”, zegt schepen voor Armoedebestrijding Derya Erdogan (RoodGroen+).

Om kwetsbare inwoners te ondersteunen in het besparen op hun elektriciteits-, gas- en waterfactuur, gaan er verschillende vormingen door in de wijkpunten van Ter Hilst en Kuringen. “Een vorming zal gaan over gas en elektriciteit, een andere over water”, vertelt bevoegde schepen Derya Erdogan. “Inwoners kunnen er gratis terecht voor tips om minder te verbruiken, hun factuur beter te begrijpen of info te ontvangen over de digitale meter. Wie extra hulp nodig heeft, kan meteen bij een medewerker van het sociaal energieloket een afspraak maken voor verder advies op maat.”

Het sociaal energieloket werd opgericht in april vorig jaar, kort na de uitbraak van de energiecrisis. Inwoners kunnen in ’t Scheep terecht voor de nodige ondersteuning. In die periode klopten al 334 personen aan met een hulpvraag.

Hulp bij premies

“Het merendeel van de vragen draaide rond administratieve hulp bij het verkrijgen van premies”, zegt Erdogan. “Ook noteerden we 106 vragen rond het sociaal tarief. De meerderheid van de vragen dateert van 2022, maar ook dit jaar noteerden we al 64 contactmomenten bij het sociaal energieloket. We blijven dus inzetten op deze dienstverlening. Door nu vormingen in de wijken aan te bieden, verlagen we de drempel extra voor Hasselaren om aan te kloppen. Op die manier kunnen we ook tijdig doorverwijzen bij andere hulpvragen.”

Wie een vorming wil volgen, kan op 2 of 9 maart terecht in het wijkpunt van Ter Hilst en op 21 of 28 maart in het wijkpunt van Kuringen.