Belgian Lions starten voorbereiding op EK in Hasseltse Alverberg

Onze Lions staan voor 2 belangrijke uitdagingen: in de kwalificatie voor het WK speelt het eind augustus tegen Groot-Brittannië en Griekenland en op 1 september start het EK in Georgië. Dit is al het 5e EK op rij waar België zich voor kwalificeerde. Tegen Duitsland komen ze meteen te weten waar ze staan, want het land staat 11 op de wereldranking en heeft enkele NBA-spelers in de ploeg.

Spektakelstuk

Ook de Hasseltse schepen van sport Habib El Ouakili (RoodGroen+) is enthousiast: “Naast het ondersteunen van onze eigen topsportclubs werken we hard om bijkomende topwedstrijden naar Hasselt te halen. Vorige week mochten we het EK Wielrennen 2024 nog aankondigen, vandaag zijn we bijzonder tevreden dat we onze Belgian Lions opnieuw mogen verwelkomen in Hasselt. Het was geleden van 2014 – Interland tegen Turkije – dat we de nationale basketbalploeg nog in Hasselt hadden.”