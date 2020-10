Bekende YouTuber Kastiop (22) sinds vrijdag vermist: "Hij heeft even tijd nodig, het gebrek aan sociaal contact door corona weegt op hem”

Overijse Paard dat 100 kilometer stapte voor complexe ingreep is overleden: “Ik heb Ease geopereerd alsof het mijn eigen kind was”

21 oktober Het zesjarige paard Ease dat twee weken geleden in vijf dagen van Overijse naar Lummen stapte om er geopereerd te worden aan de nekwervels is dinsdagochtend overleden in de Limburgse paardenkliniek. De uiterst complexe operatie zelf was goed gelukt, maar na afloop vond het dier de kracht niet meer om recht te staan. “We hebben hard gezwoegd om Ease te redden, maar eigenlijk kwam alle hulp te laat.”