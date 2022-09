Bejaarde vrouw (85) thuis overvallen: cash geld en juwelen gestolen

Opnieuw moordpo­ging met insuline in rusthuis met bedenkelij­ke voorge­schie­de­nis: parket gaat uit van vergifti­ging

In het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt is een bejaarde man bijna om het leven gekomen nadat hij werd ingespoten met een overdosis insuline. Dat weet de onderzoeksredactie van HLN en ‘VTM Nieuws’. De man overleefde het uiteindelijk. Het parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar poging tot moord. Voorlopig is het gerecht nog geen verdachte op het spoor. Het rusthuis - in handen van woonzorggroep Armonea - had al een bedenkelijke voorgeschiedenis.

14 september