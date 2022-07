AWV vernieuwt Grote Ring in Hasselt: “Er is rekening gehouden met Pukkelpop”

HasseltOp maandag 1 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van de Grote Ring tussen de kruispunten van de Kempische Steenweg en de Elfde-Liniestraat. Doorgaand verkeer rijdt tijdelijk via de parallelwegen op 1 rijstrook in elke rijrichting. De werken zijn klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.

“Zowel de binnen- als de buitenring krijgen er een vernieuwde rijweg in asfalt en nieuwe markering over een afstand van zo’n 550 meter”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Bovendien wordt de linksafslagstrook van de binnenring richting bedrijvenzone Quartier Canal verlengd. De binnen- en buitenring worden gelijktijdig vernieuwd zodat de hinder in tijd aanzienlijk beperkt kan worden. In de planning werd immers rekening gehouden met Pukkelpop en de opbouw van Hasselt Kermis.”

De Grote Ring is tijdens deze werken ontoegankelijk en het doorgaand verkeer rijdt dan tijdelijk via de parallelwegen over 1 rijstrook in elke richting. Daar geldt een parkeerverbod. Fietsen langs de buitenring blijft mogelijk. Voor fietsers op de binnenring is een korte omleiding voorzien via het fietspad langs de Demer.

Geen werken tijdens Pukkelpop

Tegen woensdag 17 augustus zijn de werken op de binnenring klaar. Tijdens Pukkelpop wordt er niet gewerkt, zodat de rijweg op volle capaciteit is van donderdag 18 augustus tot en met maandag 22 augustus, in beide richtingen. Na Pukkelpop werkt de aannemer nog een week aan de buitenring en moet het verkeer over de parallelweg richting Kempische Steenweg. Daarna zijn de grootste werken klaar en wordt er enkel nog buiten de spits gewerkt met beperkte hinder voor het verkeer. Tegen eind augustus zijn deze werken dus afgerond, volgens planning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.