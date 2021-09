Automobilist rijdt Paul (77) dodelijk aan in Kermt, pleegt vluchtmisdrijf en meldt zich nadien: “Kinderen van opvang hebben het allemaal zien gebeuren”

Een automobilist is vrijdagnamiddag weggevlucht na een aanrijding in Kermt (nabij Hasselt) waarbij de 77-jarige Paul B. om het leven is gekomen. Later ging de automobilist zich toch aanmelden bij de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH).

De politie LRH ontving rond 16.45 uur een oproep voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf op het Belgiëplein. Ter plaatse bleek het om een aanrijding tussen personenwagen en een fietser te gaan. De fietser, een 77-jarige man uit Hasselt, overleed op de plek van het ongeval. Zonder zich kenbaar te maken was de automobilist weggereden. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken. Achteraf bood de bestuurder zich bij de politie aan.

Getuigen

Melissa Fiers maakte het ongeval van dichtbij mee. “Ik stond bij een klant van ons om eten te brengen toen het gebeurde. Ik hoorde remmen en ging meteen kijken om te zien wat er was gebeurd. Toen zag ik een man in de struiken vallen. Een grijze of witte Volkswagen reed door. Meteen ben ik gelopen naar de plek waar de man gevallen was, maar volgens mij was hij op slag door. Voorbijgangers vertelden dat ze zagen hoe twee wagens aan het racen waren en na de klap allebei zijn doorgereden.”

Ook Myrthe Burrick zag het ongeval voor haar ogen gebeuren. “We zagen een auto voorbij vliegen en zeiden nog tegen elkaar: amai, wat rijdt die hard!” En toen vond het ongeval plaats. De wagen mistte zijn bocht en is tegen de fietser geknald aan hoge snelheid. Het was een enorme klap en de fiets vloog in de lucht. Meteen belden we de hulpdiensten en een verpleegster ter plaatse begon meteen met de reanimatie. Helaas zonder succes, dit is verschrikkelijk!”

Kinderopvang

Op de plek van het onheil ligt ook een stedelijke buitenschoolse kinderopvang. Daar waren op het tijdstip van het ongeval een aantal kinderen buiten aan het spelen in de zon. “Enkele kindjes hebben alles zien gebeuren”, vertelt één van de moeders. “Ze zagen een man in de struiken belanden en hoorden vervolgens de sirene. Iedereen werd wel naar binnengehaald, maar het beeld zal toch op hun netvlies blijven staan.”

Het slachtoffer was de 77-jarige Paul B. Eén van zijn buurmannen reageerde zwaar in shock op het voorval. “We wonen al jaren naast hem en Paul was altijd heel erg vriendelijk. Samen met zijn vrouw ging hij geregeld fietsen. Hij was een schoolmeester op rust en genoot al lange tijd van zijn pensioen. Helaas heeft dat niet langer meer mogen duren.” De man zou twee dochters en een aantal kleinkinderen achterlaten.

De politie LRH zet het onderzoek voort.