Autodeelorganisatie Dégage strijkt neer in Hasselt: “Ideale oplossing voor grote verkeersdruk”

Dégage werkt met deelauto’s van particulieren en startte in Gent, maar breidt nu uit over heel Vlaanderen waaronder Hasselt. Zo is Sem Vanvelthoven, samen met zijn partner Heleen, intussen eigenaar van de eerste Dégage-deelauto. “Met het hele gezin legden we het voorbije jaar ongeveer 10.000 km af met onze auto. Dat kan beter. Zeker tijdens de week staat onze auto te vaak stil want we fietsen allebei naar het werk. Onze auto wegdoen is voor ons gezin vandaag geen optie, maar we kijken er wel naar uit om hem vaak uit te lenen aan andere Hasselaren”, aldus Sem en Heleen.