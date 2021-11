Auto vat vuur na ongeval, bestuurder overleden

RESTOTIP. Komorebi Sushibar brengt de Japanse keuken eindelijk naar Herk-de-Stad

Liefhebbers van tapas, vlees, frietjes en burgers vonden hun gading al langer in Herk-de-Stad, maar op een sushirestaurant was het lang wachten voor de Herkenaars. Deze zomer was het eindelijk zover: Komorebi Sushibar opende haar deuren en serveert sindsdien de lekkerste Japanse gerechtjes. Wij gingen er met plezier even langs voor het neusje van de zalm. Lees meer restotips uit Limburg in ons dossier.

