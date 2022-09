ASSISEN. “Toen ik hoorde dat ik tien keer gestoken had, was ik zélf enorm geschrokken”: Jarrit H. bekent in tranen dat hij de man doodde die hem onderdak bood

HasseltLange tijd bleef Jarrit H. (24) ontkennen dat hij Johannes ‘Han’ Van Wordragen met een mes neerstak, nadat die hem had gevraagd om zijn pand in Hasselt te verlaten. Maar tijdens zijn verhoor in het Tongerse assisenhof bekende hij in tranen dat hij de vijftiger, die hem onderdak bood, samen met zijn kompaan Stefano C. (30) wel degelijk een lesje wilde leren. “Ik heb het mes genomen en gestoken. Stefano heeft Han in een wurgreep gehouden”, snikte hij. Maar die versie volgde zijn medebeschuldigde niet.