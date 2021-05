ASSISEN. Na drie jaar volgt eerste confrontatie tussen beschuldigde en zijn neef: “Vergeef me alstublieft, ik was mezelf niet”

Beschuldigde Zaman A. (30) zakte diep weg in zijn stoel tijdens de getuigenis van zijn neef Asif H.(32). Hij keek op geen enkel ogenblik op en hield zijn blik strak naar de grond gericht. Sinds 17 juni 2018, de dag waarop hij Negeen Reza, de vrouw van zijn neef minutenlang wurgde en daarna haar zelfmoord ensceneerde, had hij de man niet meer gezien of gehoord. “Ik heb het bijzonder moeilijk om hier te komen getuigen,” getuigde Asif H. snikkend maar in vlot Nederlands. “Maar ik ga mijn best doen.” Hij vluchtte als 14-jarige jongen naar België en integreerde goed. Maar toch koos hij in 2010 voor een gearrangeerd huwelijk met Negeen in Afghanistan. Omdat dat hem makkelijker leek. In 2014 kochten de twee hun huis aan de Canadastraat in Hasselt. Asif werkte hard als elektricien. “Ik deed alles voor haar opdat ze gelukkig zou zijn. Wat ze zelf verdiende mocht ze ook houden en op haar rekening zetten. Daar deed ze mee wat ze wilde. Ik betaalde het huis af dat op onze twee namen stond.”